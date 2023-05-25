Общество 25 мая 2023, 11:06 Серебряные медали вернутся в школы Министр просвещения Кравцов: серебряные медали вернут в школы со следующего учебного года РИА «Новости»

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С начала учебного года — 2023/24 в российские школы вернутся серебряные медали. Об этом на пресс-конференции сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова привел ТАСС.

«Серебряные медали вернем в школы со следующего учебного года», — сказал он.

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По слова Кравцова, для родителей и школьников эта новость окажется очень приятной.

Сейчас ученики могут получить золотую медаль по итогам обучения в школе. Для этого необходимо окончить учебу со всеми пятерками в итоговом аттестате и сдать ЕГЭ по математике и русскому языку не менее чем на 70 баллов.

Ранее Кравцов сообщил, что первый учебник истории с разделом о специальной операции на Украине появится уже к 1 сентября 2023 года. Школьники начнут массово заниматься по нему с учебного года — 2024/25.