Владимир Путин поздравил преподавателей с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Он пожелал педагогам успехов и осуществления всех планов.

«Все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого», — обратился Владимир Путин к учителям. Его поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Президент также обратился к студентам педагогических вузов страны. Он заметил, что именно от действий будущих учителей зависит, каким станет новое поколение России. Путин назвал профессию педагога «сложной, но благородной».

Ранее стало известно, что компания Google выпустила новый дудл, посвященный Дню учителя. На заставке изображены планета, книга, карандаши, линейка, краски, ноутбук и другие предметы, связанные с обучением в школе. Дудл можно увидеть на стартовой странице поисковика.