Googlе выпустил дудл ко Дню учителя

Google посвятил свой новый дудл празднику Дню учителя, который отмечается 5 октября. Увидеть заставку можно на стартовой странице поисковика.

На новом дудле можно увидеть планету, книгу, карандаши, линейку, краски, ноутбук и несколько других предметов, которые связаны со школьными предметами. Например, гусеницу, о которой детям рассказывают на уроках биологии.

Источник фото: стартовая страница поисковой системы Google

При нажатии на дудл поисковик выдает результаты по запросу «День учителя». Пользователь может посмотреть, последние новости, связанные с праздником, а также узнать, когда этот день отмечают в разных странах мира и историю происхождения праздника.

Дудлы — это своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика Google. В сентябре компания выпустила дудл к юбилею языковеда, лексикографа и создателя толкового «Словаря русского языка» Сергея Ожегова.