Эксклюзив 21 января 2023, 18:18 Вернуться к советской практике. Школьникам стоит рассказывать об опасности оружия на уроках НВП Член-корр РАЕН Комков: уроки НВП с оружием безопасны и нужны для подготовки к армии РИА «Новости»

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Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил ввести программу начальной военной подготовки (НВП) советского образца в российских школах, чтобы ученики 9-11 классов изучали устройство стрелкового оружия и посещали стрельбища. Такие уроки проводили в СССР, но сейчас они как никогда актуальны, заявил в беседе с «360» руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков.

Хромает допризывная подготовка

Комков рассказал, что был директором школы в советские годы. В его образовательном учреждении в рамках НВП ребята 10-11 классов посещали стрельбища. Старшеклассники знакомились со стрелковым оружием, с военным уставом и порядком несения военной службы.

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«Не только теоретически, но и практически: выезжали в войсковые части, общались с военнослужащими, приезжали на уроки НВП действующие офицеры. Поэтому нам просто надо вернуться к этой практике», — подчеркнул он.

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Сейчас, добавил Комков, заметны серьезные упущения в допризывной подготовке: молодые люди приходят в армию почти неподготовленными.

«Поэтому мы и имеем некоторые негативные последствия. Даже на примере проведения специальной военной операции, чего уж греха таить. Сейчас это весьма актуально, я считаю», — заметил эксперт.

Уроки НВП безопасны

Он заверил, что уроки НВП, которые включают знакомство с оружием, достаточно безопасны. Для этого существует специальная методика, на стрельбах используют особое учебное оборудование. Никаких боеприпасов и боевого оружия на уроках нет — школьникам предоставляют макеты и учебные приспособления. Опасности они не несут.

Уроки, по мнению Комкова, не спровоцируют и шутинг. Боевое оружие и то, что используют «школьные стрелки», сильно отличается.

Те, кому захочется устроить эту «стрелялку» в школе, и так научатся. [Нужно] показать, что такое боевое оружие и насколько это чревато серьезными опасностями, потому что обучение военному делу — не только уроки стрельбы, но и обучение мерам безопасности. В ходе обучения рассказывают, насколько это представляет опасность для окружающих, <…> для жизни людей. Поэтому грамотная постановка этих процессов, наоборот, может обеспечить определенную степень безопасности. Сергей Комков член-корреспондент РАЕН

Если пустить все на самотек, то «дяди со стороны» подключатся к обучению детей плохим вещам, заключил Комков.