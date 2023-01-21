21 января 2023, 18:18
Вернуться к советской практике. Школьникам стоит рассказывать об опасности оружия на уроках НВП
Член-корр РАЕН Комков: уроки НВП с оружием безопасны и нужны для подготовки к армии
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил ввести программу начальной военной подготовки (НВП) советского образца в российских школах, чтобы ученики 9-11 классов изучали устройство стрелкового оружия и посещали стрельбища. Такие уроки проводили в СССР, но сейчас они как никогда актуальны, заявил в беседе с «360» руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков.
Хромает допризывная подготовка
Комков рассказал, что был директором школы в советские годы. В его образовательном учреждении в рамках НВП ребята 10-11 классов посещали стрельбища. Старшеклассники знакомились со стрелковым оружием, с военным уставом и порядком несения военной службы.
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«Не только теоретически, но и практически: выезжали в войсковые части, общались с военнослужащими, приезжали на уроки НВП действующие офицеры. Поэтому нам просто надо вернуться к этой практике», — подчеркнул он.
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Сейчас, добавил Комков, заметны серьезные упущения в допризывной подготовке: молодые люди приходят в армию почти неподготовленными.
«Поэтому мы и имеем некоторые негативные последствия. Даже на примере проведения специальной военной операции, чего уж греха таить. Сейчас это весьма актуально, я считаю», — заметил эксперт.
Уроки НВП безопасны
Он заверил, что уроки НВП, которые включают знакомство с оружием, достаточно безопасны. Для этого существует специальная методика, на стрельбах используют особое учебное оборудование. Никаких боеприпасов и боевого оружия на уроках нет — школьникам предоставляют макеты и учебные приспособления. Опасности они не несут.
Уроки, по мнению Комкова, не спровоцируют и шутинг. Боевое оружие и то, что используют «школьные стрелки», сильно отличается.
Те, кому захочется устроить эту «стрелялку» в школе, и так научатся. [Нужно] показать, что такое боевое оружие и насколько это чревато серьезными опасностями, потому что обучение военному делу — не только уроки стрельбы, но и обучение мерам безопасности. В ходе обучения рассказывают, насколько это представляет опасность для окружающих, <…> для жизни людей. Поэтому грамотная постановка этих процессов, наоборот, может обеспечить определенную степень безопасности.
Сергей Комков
член-корреспондент РАЕН
Если пустить все на самотек, то «дяди со стороны» подключатся к обучению детей плохим вещам, заключил Комков.
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