Московские вузы готовятся к учебному году в смешанном формате

Минобрнауки разослало в российские вузы рекомендации о том, как желательно проводить занятия в условиях пандемии. Какие нововведения планируют для студентов ректоры учебных заведений, узнали корреспонденты «Известий».

Широкое обсуждение вызвала одна из рекомендаций Минобрнауки о том, чтобы на очные занятия пускали только привитых или переболевших студентов. Речь шла о том, что в каждом регионе нужно отдельно оценивать ситуацию с коронавирусом и принимать решения исходя из нее.

После начавшихся споров ведомство подчеркнуло, что речь о принудительной вакцинации студентов точно не идет. По поводу всех рекомендаций будет еще одно обсуждение, с участием не только сотрудников вузов, но и самих студентов, которые смогут отстоять свои интересы.

Тем не менее, несколько столичных вузов действительно готовятся начать учебный год в смешанном формате. Занятия планируют проводить очно и дистанционно. Это связано не столько с вакцинацией, сколько с ограничениями на передвижение по миру. Многие иностранные студенты пока не могут свободно перемещаться и приехать в Россию для очной учебы.

Студентам обещают предоставлять места в общежитиях максимально свободно. Многие студенты еще не достигли 18 лет, у кого-то может быть медотвод от прививки. В Минобрнауки подчеркнули, что отсутствие сертификата о вакцинации не будет поводом не заселяться в общежитие.