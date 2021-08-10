Студентам объяснили, заселят ли в общежитие без прививки от коронавируса

Отсутствие прививки от коронавируса не является причиной для незаселения в общежитие или недопуска в кампус. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Он также отметил, что к вузам, которые будут безосновательно ограничивать студентов из-за коронавируса, будут применяться административные меры.

«Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — заявил Фальков в эфире канала «Россия 24».

Он также уточнил, что, когда вуз будут иметь точную статистику по привитым студентам, они смогут правильно проводить мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее ведомство подготовило новые рекомендации на учебный год, в которых прописали, что в зависимости от ситуации в регионе целесообразно переводить непривитых обучающихся на удаленку. Таким студентам следует по возможности организовать особый режим посещения учебных корпусов. В министерстве также рекомендовали вузам раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.