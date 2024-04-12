Образование 12 апреля 2024, 17:00 Уроки обществознания в российских школах перенесли в девятый класс Минпросвещения исключило обществознание для шестых-восьмых классов РИА «Новости»

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Обществознание исключили из программы для шестых, седьмых и восьмых классов российских школ. С нового учебного года предмет начнут изучать с девятого класса. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

«Обществознание изучается в девятом классе. Общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по одному часу в неделю при 34 учебных неделях», — указали в приказе.

В первоначальном проекте документа Минпросвещения об изменении в федеральных образовательных программах основного и среднего общего образования предполагалось, что освободившиеся часы после отказа от уроков обществознания в шестых-восьмых классах передадут для преподавания истории.

Против этой инициативы выступил профсоюз «Учитель», который собрал более трех тысяч подписей педагогов и родителей школьников, не согласившихся с инициативой отмены предмета.

Пункт об увеличении уроков истории до трех в неделю для учеников с пятого по восьмой класс остался в итоговой версии документа.