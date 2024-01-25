Образование 25 января 2024, 14:55 Университет в Архангельске разрешил писать дипломные работы с помощью ИИ САФУ разрешил студентам писать до 40% дипломной работы в соавторстве с ИИ Freepik

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Северный арктический федеральный университет имени Ломоносова позволит выпускникам сдавать дипломные работы, не более чем на 40% написанные нейросетью. Исследования проверят в специальных программах и на устной защите, сообщила проекту «Университеты РФ» проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова.

Вуз выпустил приказ и утвердил в 2023/2024 учебном году максимально допустимый объем текста выпускной квалификационной работы, написанный искусственным интеллектом, на уровне не более 40%. Проректор предупредила, что автора работы с меньшим коэффициентом уникальности тоже допустят до защиты, но проверят на знание темы особенно тщательно.

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«Он может сам за себя решить — или я пишу сам и не „нарываюсь“ на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она для меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат — студент успешно защитился», — объяснила она.

Людмила Морозова заявила, что для проверки дипломных работ используют специализированные программы. Она заявила, что главное — очная защита своего исследования. Выпускники получат диплом, если докажут комиссии знание темы.

Студент Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан в феврале 2023 года защитил частично написанную нейросетью дипломную работу. Он потратил на ее подготовку около суток.