Учителя назвали качества хорошего и плохого педагога

Российские учителя рассказали, каких педагогов они считают профессионалами своего дела, а каких — плохими работниками. Главным критерием стала любовь к своему делу и детям.

Если учитель не любит то, чем он занимается, а также безразлично относится к детям, то вряд его можно назвать хорошим педагогом. В этом уверены 20% участников опроса, проведенного одной из онлайн-школ. Результаты исследования публикует RT.

Среди отрицательных для учителя качеств назвали лень, нежелание развиваться, некомпетентность, незнание своего предмета, формализм и нелюбовь к детям.

Четверть опрошенных уверены, что хорошим педагогом может стать только профессионал, тот, кто отлично знает свой предмет. Еще 17% участников исследования ответили, что хороший учитель любит и уважает детей и свою профессию. Респонденты заявили о важности таких качеств, как педагогический талант, гибкость, мобильность, доброжелательность и чувство юмора.

Ранее были опубликованы результаты большого исследования на тему отличия современных российских школьников от советских. Один из главных выводов: учащиеся стали более амбициозны и активны, но не хотят брать на себя много ответственности.