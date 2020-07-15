Названы отличия современных школьников от советских

Российские специалисты провели большое исследование на тему отличия российских подростков от советских школьников. За работой стоят ученые из Психологического института Российской академии образования (ПИ РАО).

Результаты оказались в распоряжении РИА «Новости». Оказалось, что современные молодые люди более амбициозны, больше ценят и уважают себя, чем их сверстники в 1989 году.

«Они научились понимать, что к чему. У них более высокая познавательная активность, и современная школа научилась понимать их намного лучше. Особенно, мне кажется, велика тут роль дополнительного образования — у нас оно одно из лучших в мире», —заявил директор ПИ РАО Павел Сергоманов.

Однако негативной чертой парней и девушек из 2020-х назвали их желание перекладывать ответственность на чужие плечи. Эксперты считают, что этому способствует современное общество. Оно не требует от детей ответственности, ограждает их от принятия самостоятельных решений. Также молодые люди стали больше думать о своих желаниях, чем о нуждах других.

«Что касается советских подростков, то, конечно, массовая идеология другого социально-экономического строя оказывала свое влияние: „прежде думай о Родине, а потом о себе“», —отметил Сергоманов.

Что касается образования, то советские школьники относились к учебе по большому счету равнодушно. Современные девятиклассники демонстрируют в этом вопросе более противоречивое и эмоционально поведение. Они любознательны и активны.

Заведующая лабораторией научных основ детской практической психологии ПИ РАО Алла Андреева объяснила это тем, что общество поняло взаимосвязь профессионального образования и уровня и качества жизни. Кроме того, нынешние подростки ценят свою жизнь здесь и сейчас.

В исследовании приняли участие россияне 1974 и 2004 года рождения. Ученые считают, что эта работа поможет учителям и родителям лучше выстраивать отношения с детьми.