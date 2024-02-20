Образование 20 февраля 2024, 18:42 Учителей в Москве продолжат поощрять за высокие результаты учеников на ЕГЭ Собянин: более 8,5 тыс. учителей в Москве получили выплаты за высокие баллы ЕГЭ РИА «Новости»

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Более 8,5 тысячи учителей в Москве уже получили выплаты за высокие результаты своих воспитанников на ЕГЭ. Эту инициативу в столице продолжат реализовывать, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к Единому государственному экзамену», — заявил он.

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Выплаты инициировали в Москве два года назад. Их привязали к трем категориям: за высокие результаты, за положительную динамику и за образовательный прорыв.

По словам Собянина, в прошлом году 37% учеников столицы показали высокие результаты на ЕГЭ.

Также учащиеся в столице смогут пройти индивидуальные курсы по математике, в том числе для подготовки к экзамену. Доступ к персонализированным материалам появится на сайте «Московской электронной школы».