Образование 02 февраля 2024, 14:12 Школьники из Москвы смогут пройти индивидуальные курсы по математике Ракова: индивидуальные курсы по математике для школьников разработали в Москве РИА «Новости»

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Ученики столичных школ получат доступ к персонализированным математическим курсам на сайте «Московской электронной школы». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постоянно привлекаем новых партнеров в наши проекты, чтобы повысить качество материалов и улучшить клиентский опыт москвичей», — отметила заммэра.

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Ученики смогут самостоятельно выбрать уровень сложности и формат изучаемого материала, который будет представлен в мотивирующем, практическом или кратком стиле. В ближайшее время на ресурс добавят контент для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике.

Для педагогов также станет доступны новые образовательные материалы, соответствующие федеральным образовательным стандартам. Реализация проекта стала возможна благодаря интеграции «МЭШ» с онлайн-платформой «Гиперматика».

Также бесплатные курсы по нейросетям для школьников и учителей запустили в Подмосковье. Им расскажут о том, как использовать ИИ-инструменты в обучении.