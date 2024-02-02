02 февраля 2024, 14:12
Школьники из Москвы смогут пройти индивидуальные курсы по математике
Ракова: индивидуальные курсы по математике для школьников разработали в Москве
Ученики столичных школ получат доступ к персонализированным математическим курсам на сайте «Московской электронной школы». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы постоянно привлекаем новых партнеров в наши проекты, чтобы повысить качество материалов и улучшить клиентский опыт москвичей», — отметила заммэра.
Реклама
Ученики смогут самостоятельно выбрать уровень сложности и формат изучаемого материала, который будет представлен в мотивирующем, практическом или кратком стиле. В ближайшее время на ресурс добавят контент для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике.
Для педагогов также станет доступны новые образовательные материалы, соответствующие федеральным образовательным стандартам. Реализация проекта стала возможна благодаря интеграции «МЭШ» с онлайн-платформой «Гиперматика».
Также бесплатные курсы по нейросетям для школьников и учителей запустили в Подмосковье. Им расскажут о том, как использовать ИИ-инструменты в обучении.
Школы
Школьники
Анастасия Ракова
Москва
Реклама
Реклама