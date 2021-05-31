Учителей освободят от проверки домашних заданий школьников
Проверка домашних заданий школьников будет проходить автоматически благодаря внедрению цифровой образовательной среды. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, рассказало ИА НСН.
Развитие цифровой образовательной среды играет особую роль в поддержке педагогов, отметил глава ведомства. Учителей избавят от рутинной бумажной работы — отчеты по каждому ребенку, классу и школе будут генерироваться автоматически, и так же на электронной платформе будет проходить проверка домашних заданий школьников. Это еще и позволит индивидуально выстраивать траекторию обучения, отметил Кравцов.
Главной целью внедрения цифровой образовательной среды в российских школах в Минпросвещения называли создание равных условий для получения качественного образования по всей стране. Постановление о запуске пилота в регионах в конце прошлого года подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что до конца 2021 года все российские школы будут подключены к интернету.