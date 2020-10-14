Учитель одобрил решение о дистанционке для части школьников в Москве
Специалист назвал озвученные мэром Сергеем Собяниным меры абсолютно взвешенными и грамотными.
«Нахожусь на земле и вижу, что происходит. У меня огромная начальная школа. Слава богу, ни одного больного ребенка», — сказал Ямбург.
Он заметил, что при переводе учащихся 1-4-х классов на дистанционное обучение ответственность за их обучение перекладывается на плечи родителей, которые не знают ни программ, ни современных подходов к образованию.
Дистанционно работать школы научились и со старшими учениками, при этом результаты оказались неплохими: ЕГЭ школьники сдавали офлайн и не с худшими по сравнению с предыдущими годами результатами. Механизм отлажен и в начальной школе, но для малышей, подчеркнул Ямбург, это большой ущерб.
«Надо гибко реагировать на то, что происходит», — заключил директор столичной школы.
С 19 октября дистанционные уроки ждут учеников 6-11-х классов. Остальные ребята будут посещать образовательные учреждения лично.