Учитель одобрил решение о дистанционке для части школьников в Москве

Младших школьников в Москве вернут в школы с 19 октября. Заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО и директор школы №109 Евгений Ямбург пояснил «360», почему поддерживает решение столичных властей.

Специалист назвал озвученные мэром Сергеем Собяниным меры абсолютно взвешенными и грамотными.

«Нахожусь на земле и вижу, что происходит. У меня огромная начальная школа. Слава богу, ни одного больного ребенка», — сказал Ямбург.

Он заметил, что при переводе учащихся 1-4-х классов на дистанционное обучение ответственность за их обучение перекладывается на плечи родителей, которые не знают ни программ, ни современных подходов к образованию.

Дистанционно работать школы научились и со старшими учениками, при этом результаты оказались неплохими: ЕГЭ школьники сдавали офлайн и не с худшими по сравнению с предыдущими годами результатами. Механизм отлажен и в начальной школе, но для малышей, подчеркнул Ямбург, это большой ущерб.

«Надо гибко реагировать на то, что происходит», — заключил директор столичной школы.

С 19 октября дистанционные уроки ждут учеников 6-11-х классов. Остальные ребята будут посещать образовательные учреждения лично.