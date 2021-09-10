Учитель математики из Казани стал финалистом мировой премии для педагогов

Россиянин Алмаз Хамидуллин, который работает учителем математики в Лицее-интернате № 2 в Казани, вышел в финал ежегодной Международной премии лучшему учителю 2021. Такое сообщение появилось на официальном сайте мирового конкурса.

Хамидуллин обошел больше, чем 8 тысяч участников. Из представителей 211 стран в финал смогли пройти только 50 конкурсантов. Престижную награду называют «Нобелевской премией для учителей» и в профессиональной среде точно ценят не меньше. Награда тоже внушительная — выигравшему педагогу вручат миллион долларов. Правда, получит он деньги не сразу: сумму ему будут выплачивать равными долями на протяжении десяти лет.

Жюри премии обратило внимание на то, насколько успешно Хамидуллину удается обучать школьников. Он преподносит теорию и всегда подкрепляет ее примерами из практики. Но не только математической. Учитель соединяет свой предмет с другими науками и с моментами из обыденной жизни. Школьники под его руководством выигрывают олимпиады и становятся студентами престижных вузов во всем мире.

Организаторы премии говорят, что ее учредили для выявления среди учителей поистине уникальных личностей. Первая такая награда была вручена в 2015 году. Лауреатство получила педагог по английскому языку из США Нэнси Атуэлл.

Желание учиться побеждает всегда, и это доказал ученик одной из школ в Волгоградской области. Мальчик впервые пошел в первый класс, когда ему исполнилось 17 лет. Для него составят отдельное расписание, чтобы парень не столкнулся с шутками от сверстников.