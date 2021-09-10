Сельская школа в Волгоградской области приняла 17-летнего первоклассника

В Волгоградской области в поселке Таловка первый раз в первый класс пришел 17-летний ученик. Руководство школы создало для него отдельное расписание.

«Это не наша семья, не таловская. Они недавно приехали, а нам вручили постановление комиссии по делам несовершеннолетних, что парня направляют на учебу. Сейчас он проходит медкомиссию, на занятия ходит. Но он не сидит вместе с маленькими детьми, у него отдельное расписание», — рассказала «Российской газете» директор школы Вера Чехольская.

Отдельное расписание, по мнению директора школы, обезопасит необычного ученика от обидных шуток со стороны одноклассников. При этом она рассказала, что семья юноши всегда была против его образования.

Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева рассказала изданию, что в таком возрасте ученик без проблем со здоровьем может освоить программу нескольких классов за год. Но для этого ему нужна помощь учителей. Она рассказала, что у них в регионе была схожая ситуация с другим мальчиком, который в школу пошел намного позже своих сверстников. Начальную школу он закончил за один год.