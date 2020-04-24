Учебный год в вузах завершится в срок. Студенты могут выдохнуть

Радостная новость для тех учащихся, кто хочет побыстрее уйти на летние каникулы. Минобразования заявило, что продлевать учебный процесс из-за коронавируса не станут. Но это решение касается пока только высших учебных заведений.

«️По вузам пока все в штатном режиме. У нас же нет централизованного окончания учебного года, каждая образовательная программа заканчивается в свое время, начинаются практики, каникулы и так далее», — заявил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире на телеканале «Россия 1».

Не изменится и начало нового учебного года. Как заявил «Известиям» министр науки и высшего образования Валерий Фальков, учебный процесс начнется 1 сентября.

Что касается окончания учебного года в школах, Минпросвещения пока не приняло итогового решения. Однако в некоторых регионах школьникам разрешили закончить учебный год до начала мая. Так, к примеру, поступили учебные заведения Петербурга. Ранее стало известно, что программу старших классов не будут переносить на следующий год.