Учебную программу старших классов не будут переносить на следующий год

Учебную программу для учеников старших классов не собираются переносить на следующий год. В Минпросвещения разрешили отменить четвертую четверть, но только для учеников восьмых классов и младше.

«Действительно, по некоторым предметам можно сегодня закончить обучение детей, но при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий год. Это не касается старшеклассников: у девятых, 10-х, 11-х классов в полном объеме учебный материал», — объявил замминистра просвещения России Виктор Басюк в интервью ТАСС.

В середине недели Минпросвещения опубликовало документ, согласно которому школы могут отпустить детей на каникулы раньше, без четвертой четверти. Часть учебной программы для учащихся первых восьми классов разрешили перенести на следующий год.

В то же время в Минпросвещения допустили возвращение к штатной работе школ в отдельных регионах, если будет позволять эпидемиологическая обстановка. Но в этом случае учебным заведениям придется дробить классы, менять учебные планы, сокращать время обучения.

Кроме того, в министерстве сказали, что учеба одиннадцатиклассников в этом году продлится до 8 июня. На эту дату также запланированы первые ЕГЭ. Выпускные экзамены продлятся до середины июля.