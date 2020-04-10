Учебную программу старших классов не будут переносить на следующий год
«Действительно, по некоторым предметам можно сегодня закончить обучение детей, но при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий год. Это не касается старшеклассников: у девятых, 10-х, 11-х классов в полном объеме учебный материал», — объявил замминистра просвещения России Виктор Басюк в интервью ТАСС.
В середине недели Минпросвещения опубликовало документ, согласно которому школы могут отпустить детей на каникулы раньше, без четвертой четверти. Часть учебной программы для учащихся первых восьми классов разрешили перенести на следующий год.
В то же время в Минпросвещения допустили возвращение к штатной работе школ в отдельных регионах, если будет позволять эпидемиологическая обстановка. Но в этом случае учебным заведениям придется дробить классы, менять учебные планы, сокращать время обучения.
Кроме того, в министерстве сказали, что учеба одиннадцатиклассников в этом году продлится до 8 июня. На эту дату также запланированы первые ЕГЭ. Выпускные экзамены продлятся до середины июля.