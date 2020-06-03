Творческие экзамены в вузах проведут в очной форме

Она рассказала, что Роспотребнадзор одобрил очное проведение ЕГЭ и, частично, вступительных экзаменов в вузы.

Ярилова уточнила, что прием документов абитуриентов пройдет дистанционно. Также дистанционно пройдут все возможные прослушивания. Творческие экзамены пройдут в последнюю очередь, очно и с соблюдением всех мер предосторожности.

Также замминистра рассказала, что может быть увеличено количество бюджетных мест. Она уточнила, что «соответствующую потребность отправили как в Миннауки, так и в аппарат правительства для дальнейшей проработки и для дальнейшего рассмотрения».

Ранее стало известно, что Минпросвещения России планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате. От онлайн-выпускного рекомендовали отказаться. Коснется это всех школ в России или только тех, в которых ситуация с заболевшими COVID-19 не такая опасная, пока непонятно.