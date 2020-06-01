Школьные выпускные пройдут в обычном режиме, а не онлайн

От онлайн-выпускного рекомендовали отказаться. Коснется это всех школ в России или только тех, в которых ситуация с заболевшими COVID-19 не такая опасная, в Минпросвещения не уточнили.

Ранее с предложением сделать праздник для выпускников в обычном режиме выступили в комитете Госдумы по образованию. По мнению депутатов, выпускной можно передвинуть и на более поздний срок — когда ситуация стабилизируется во всех регионах. Свою инициативу комитет направил министру Сергею Кравцову.

Некоторые регионы, глядя на статистику по заболевшим, уже сделали вывод, что школьным выпускным — быть. Так, к примеру, посчитали власти Башкирии.

Что касается вузов, то там пока все же настроены на выпускной вечер в формате онлайн. Сдавать экзамены и защищать дипломы студенты будут тоже дистанционно.