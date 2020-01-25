«Татьяну года» выбрали в Хабаровске. Ее наградили поездкой в Китай, где бушует коронавирус

«Татьяну года» выбрали среди студенток хабаровских вузов. Победительница получила весьма странный приз на фоне последних новостей. Ее отправят в Китай, где бушует коронавирус.

По данным портала АиФ-Хабаровск, торжество, приуроченное к Татьяниному дню, прошло в Хабаровске 24 января. В мероприятии участвовали преподаватели и студенты из 13 разных вузов региона.

Большое количество молодых людей наградили дипломами за достижения в учебе, спорте и активную общественную жизнь.

Звание «Татьяна года» получила Татьяна Остапенко, студентка второго курса Тихоокеанского государственного университета. Награду за свои успехи девушка получила довольно сомнительную — поездку в Китай в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы».

Число жертв китайской пневмонии уже превысило 40 человек, а общее количество заболевших приближается к тысяче. Несколько городов закрыты на карантин, все авиарейсы из них в Москву отменены.

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