Образование 30 декабря 2022, 11:25 Студенты будут сдавать зачеты по курсу военной подготовки Студенты российских вузов будут сдавать зачеты по курсу военной подготовки РИА «Новости»

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Курс по основам военной подготовки в российских вузах будет заканчиваться зачетом. Студенты должны научиться пользоваться оружием, а также оценивать события внутри страны и за рубежом с точки зрения патриота. Об этом говорится в программе модуля, которая появилась на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

«Контроль успеваемости проводится в виде проверок в письменной и устной форме по пройденным темам. Промежуточная аттестация по модулю проводится в виде зачета с оценкой в устной форме с отработкой практических заданий», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что к аттестации студенты должны готовится самостоятельно. Однако при этом они могут обратиться к преподавателям за консультацией.

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Ранее Минобрнауки рекомендовало российским вузам включить в свою программу курс по основам военной подготовки. Он должен появиться уже осенью 2023 года. Предполагается, что его могут читать в рамках дисциплины «ОБЖ».