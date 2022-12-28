Образование 28 декабря 2022, 21:34 Вузам рекомендовали запустить курсы по военной подготовке с 1 сентября 2023 года Минобрнауки: военную подготовку рекомендуется включить в программы с 1 сентября РИА «Новости»

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Министерство образования и науки рекомендует российским вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы уже в новом учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года», — сообщили в Минобрнауки.

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Курс может преподаваться в рамках дисциплины «ОБЖ», добавили в пресс-службе. Каких-либо ограничений для женщин по изучению военной подготовки нет.

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В министерстве рассказали, что это нововведение поможет студентам подготовиться к военной или другой государственной службе. Кроме этого, военные занятия научат студентов правильно действовать при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и разных конфликтов.

В модуль войдут основы тактической и медицинской подготовки, строевая подготовка, правовая база и другие направления.

Ранее Минобрнауки выступило за увеличение некоторых именных стипендий для студентов и аспирантов с 1 сентября 2023 года до 15 и 20 тысяч рублей в месяц.