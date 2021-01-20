Стало известно о реакции сенаторов Совфеда на идею о курсах по молодежным трендам

В комитете по науке образованию и культуре Совфеда оценили идею ввести для чиновников курсы по трендам молодежной цифровой среды. С инициативой выступила директор Института прогрессивного образования, основатель школы «Маркс Академия» Анна Маркс.

«Инициатива нашла отклик в Совете Федерации. В комитете по науке, образованию и культуре считают, что это поможет сблизиться чиновникам с молодежью, понять, как она мыслит», — рассказала «360» Анна Маркс.

Девушка написала письмо в Министерство просвещения на имя главы ведомства. Она предложила организовать курсы для чиновников, которые помогли бы им разобраться в вопросах трендов молодежи.

«Это и понимание TikTok, Instagram, кто у молодежи в авторитете, какие блогеры интересны молодым людям, какой сленг они используют, чем занимаются, о чем думают. В конце предлагаю устроить небольшой экзамен в формате диктанта с использованием молодежного сленга», — рассказала Анна.

Девушка считает, что курсы помогут чиновникам лучше понять молодежь. Если инициативу поддержат, то Институт прогрессивного образования готов разработать программу курса, подключить молодых блогеров к обучению чиновников.