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    20 января 2021, 12:21

    Стало известно о реакции сенаторов Совфеда на идею о курсах по молодежным трендам

    Екатерина Шамина, Мария Бокарева

    В комитете по науке образованию и культуре Совфеда оценили идею ввести для чиновников курсы по трендам молодежной цифровой среды. С инициативой выступила директор Института прогрессивного образования, основатель школы «Маркс Академия» Анна Маркс.

    «Инициатива нашла отклик в Совете Федерации. В комитете по науке, образованию и культуре считают, что это поможет сблизиться чиновникам с молодежью, понять, как она мыслит», — рассказала «360» Анна Маркс.

    Девушка написала письмо в Министерство просвещения на имя главы ведомства. Она предложила организовать курсы для чиновников, которые помогли бы им разобраться в вопросах трендов молодежи.

    «Это и понимание TikTok, Instagram, кто у молодежи в авторитете, какие блогеры интересны молодым людям, какой сленг они используют, чем занимаются, о чем думают. В конце предлагаю устроить небольшой экзамен в формате диктанта с использованием молодежного сленга», — рассказала Анна.

    Девушка считает, что курсы помогут чиновникам лучше понять молодежь. Если инициативу поддержат, то Институт прогрессивного образования готов разработать программу курса, подключить молодых блогеров к обучению чиновников.