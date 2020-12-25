Россиянам рассказали, как стать миллионерами до пенсии

Россиянам нужно обратить внимание на такие профессии, как консультант по SAP, аналитик big data и BIM-менеджер. За такую работу в стране хорошо платят — до выхода на пенсию можно стать миллионером.

Как сообщил РБК со ссылкой на исследование специалистов Института прогрессивного образования, зарплаты таких специалистов в России составляют от 1,4 миллиона рублей в год.

«Доход, как и шанс выйти на пенсию миллионером, зависит от многих факторов: регион, где работаешь, статус и стаж, профессиональные навыки, специализация. Еще одно важное условие сегодня — готовность человека постоянно переучиваться и повышать свои компетенции», — рассказала директор института Анна Маркс.

По ее словам, изучение новых технологий поможет продвинуться по карьерной лестнице и заработать денег.

Аналитики изучили более 150 тысяч вакансий, которые публикуют онлайн-сервисы по поиску работы. Неплохие деньги в России зарабатывают стримеры и киберспортсмены (более 890 тысяч рублей в год), прорабы (от 830 тысяч до трех миллионов рублей в год), косметологи (от 817 тысяч до 4,4 миллиона), продюсеры блогов (до трех миллионов), няни-гувернантки (до 3,6 миллиона) и капитаны судов (до 2,7 миллиона).