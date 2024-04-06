Образование 06 апреля 2024, 16:19 Стали известны сроки начала приемной кампании в донецких вузах Минобрнауки России: приемная кампания в вузы ДНР начнется до 20 июня РИА «Новости»

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Абитуриенты в ближайшее время смогут подать документы в высшие учебные учреждения Донецкой Народной Республики. Приемная кампания в региональных университетах начнется одновременно с другими учебными заведениями страны. Об этом сообщило ДАН.

По информации Минобрнауки, российские вузы начнут принимать студентов до конца июня.

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«В этом году приемная кампания во всех российских вузах, в том числе в вузах ДНР, начнется не позднее 20 июня 2024 года», — указали в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству разработать проект об учреждении стипендии для студентов приоритетных специальностей. В рамках стратегии научно-технологического развития страны им будут выплачивать до 30 тысяч рублей в месяц взамен некоторых других президентских стипендий. Новую выплату учредят до 1 июня 2024 года.