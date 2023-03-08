Образование 08 марта 2023, 12:34 Срок обучения в магистратуре сократят до одного года Минобрнауки: срок обучения в магистратуре может составить один год РИА «Новости»

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что в рамках реформы образования срок обучения в магистратуре может составить один год. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал он.

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Министр добавил, что выпускники специалитетов могут продолжить обучение в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре бесплатно. По его словам, более 600 тысяч выпускников учебных заведений желают повысить уровень своего образования.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Он отметил, что обучение в вузах должно занимать от четырех до шести лет.