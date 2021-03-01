Специальностей в российских колледжах станет вдвое меньше

Процесс обучения в российских колледжах в ближайшее время может кардинально измениться. В Минпросвещения решили обновить перечень профессий и специальностей в этих учебных заведениях.

Ожидается, что список станет вдвое короче. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше», — пояснил он.

Глушко заверил, что «ни один навык и ни одну компетенцию» не потеряют. Многие существующие программы объединят или переделают, а другие переведут на уровень профессионального обучения.

«Главное, за счет чего произойдет это укрупнение, — совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и широким — оставим один документ для целой группы профессий», — сказал первый замминистра.

Колледж, обратил он внимание, должен быть привлекательным и с точки зрения «профессиональных компетенций и современных рабочих мест», и как место, где можно получить качественное общее образование.