Новый документ может появиться для выпускников российских колледжей

В Министерстве просвещения России отметили, что для выпускников колледжей может появиться новый документ. Речь идет о цифровом паспорте компетенций, который они станут получать вместе с дипломом.

Об этом сообщил первый замминистра Дмитрий Глушко в интервью «Российской газете». Он отметил, что для этого студенты колледжей начнут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. По словам Глушко, ведомство уже несколько лет активно продвигает эту новую форму оценки — за четыре года демэкзамен сдали порядка 150 тысяч выпускников колледжей.

Они выполняли реальные задания от работодателей, показывая, чему научились. По словам министра, многие работодатели заключали с выпускниками контракты на работу сразу после экзамена. Глушко отметил, что ведомство планирует ввести этот экзамен как обязательный для всех учреждений среднего профессионального образования — за исключением некоторых специальностей. Речь идет о медицине, культуре, а также подготовке экипажей судов и авиационного персонала.

Глушко добавил, что студенты, которые сдали демонстрационный экзамен, вместе с дипломом будут получать цифровой паспорт компетенций. Этот документ будет подтверждать уровень мастерства

«С ним портфолио молодого профессионала попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия. При этом информационная система позволяет нам увидеть, условно, Иванова, Петрова и Сидорова — лучших сварщиков в разрезе страны, которые выпустились и в этот год, и в предыдущие годы», — отметил он.