Образование 18 июля 2023, 09:43 Собянин поздравил медалистов реабилитационно-образовательных центров Москвы Собянин отметил успехи лучших выпускников реабилитационно-образовательных центров Москвы Telegram

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Московские реабилитационно-образовательные центры выпустили в этом году 11 обладателей медалей за особые успехи в учении. С высокими результатами ребят поздравил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр Москвы рассказал, что в городе работает восемь специальных центров для детей с инвалидностью, которым требуются особые условия обучения и комплексная реабилитация. Выпускники этих заведений изучают полноценную школьную программу, на равных со всеми участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ, а также активно занимаются как спортом, так и творчеством.

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Шесть медалистов вышли из стен школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Выпускники заведения занимаются музыкой, программированием, спортом, изучением точных наук, юриспруденции, иностранных языков. Например, Александра Тюрина получила 100 баллов за ЕГЭ по литературе и всерьез готовится к поступлению в консерваторию.

Еще пять выпускников реабилитационно-образовательного центра № 76 получили медали. Они мечтают заниматься модой, вести собственное дело и помогать людям. К примеру, Василий Белобров мечтает стать инженером и проектировать беспилотники, а Анна Зотина мечтает стать психологом.

«Поздравляю ребят, их родителей и учителей с выдающимися результатами. Желаю новых побед и обязательно воплотить в жизнь все свои устремления и мечты!» — написал в блоге Собянин.

Ранее мэр Москвы прокомментировал результаты ЕГЭ московских школьников, отметив, что число набравших за экзамены 100 баллов выросло на 45%.