Москва 17 июля 2023, 10:24 «Блестящие результаты». Собянин поздравил столичных школьников со сдачей ЕГЭ Мэр Москвы Собянин: число набравших 100 баллов по ЕГЭ столичных выпускников выросло на 45% РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с блестящей сдачей ЕГЭ. Итоги экзамена он подвел в своем личном блоге.

Как отметил Собянин, доля результатов с высоким баллом (от 80 до 100) превысила в 2023 году 37%. Кроме того, количество стобалльников хотя бы по одному предмету в Москве выросло на 45% по сравнению с прошлым годом, девять школьников набрали 300 баллов по трем дисциплинам, а еще четверо набрали 395 баллов за четыре экзамена.

Самый главный показатель — средний балл — вырос почти по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Рост составил до 13%. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин отметил, что благодаря таким стараниям большинство школьников Москвы смогут поступить в вузы своей мечты.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что 17 школьников сдали Единый государственный экзамен в 2023 году на 300 баллов по трем дисциплинам.