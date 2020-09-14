Названа польза второй смены в школе

Родители школьников не всегда довольны тем, что из-за пандемии коронавируса их дети вынуждены посещать занятия в разное время. Однако для некоторых учащихся посещать занятия будет удобнее именно во вторую смену.

Несмотря на плавающее расписание, второй смены сейчас нет ни в одной школе Санкт-Петербурга. Об этом изданию «Невские новости» сообщил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, сомнолог Роман Бузунов. Одной из выгод второй смены он назвал большую продолжительность сна детей.

«Спать нужно в соответствии с индивидуальными потребностями организма, а они у каждого свои. Это не означает, что мне нужно спать строго семь часов 30 минут, а вам — восемь часов. Не будем забывать, что потребность во сне непрерывно меняется даже у одного и того же человека», — напомнил специалист. Он уточнил что многое зависит от возраста, физиологического состояния, уровня нагрузок и времени года.

Многие «совы» любят ложиться спать попозже, поэтому вторая смена хорошо сказывается на здоровье учеников. По словам Бузунова, людей условно можно разделить на три группы.

«У большинства она средняя — семь-восемь часов. Есть долгоспящие люди, нуждающиеся в большей продолжительности ночного отдыха — по девять, десять часов и более. Третья группа — „короткоспящие“, это как раз те счастливчики, которым достаточно четырех-шести часов в сутки. Увы, они встречаются редко», — рассказал врач.

Эксперт предостерег от использования гаджетов перед сном. По его мнению, они являются главной причиной бессонницы. Излучение экрана воздействует на сетчатку глаза, подавляя выработку гормона сна мелатонина. Просмотр фильмов или чтение активизируют нервную систему, что откладывает наступление сна.

«На протяжении одного-двух часов перед отбоем вообще нежелательно сидеть в интернете или смотреть телевизор», — посоветовал Бузунов.

Против дистанционного обучения в школах высказались 93% родителей российских учащихся. По их мнению, эта система неэффективна и отрицательно сказывается на качестве образования.