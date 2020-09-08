Большинство родителей выступили против дистанционного обучения школьников

Родители, а также бабушки и дедушки высказались против дистанционного обучения школьников. Очную форму учебы поддержали 93% россиян.

Участники опроса ВЦИОМ назвали множество факторов, которые делают традиционную форму обучения более эффективной, чем дистанционная. Среди них: возможность общаться и социализироваться, получать более качественное образование и больше знаний, прямой контакт с учителем. Плюс родители уверены, что не смогут преподавать на таком же уровне дома, как делают это в школах профессиональные педагоги.

Еще 68% родителей уверены, что в дистанционном образовании больше минусов, чем плюсов. Мамы и папы старшеклассников (таких 36%) считают, что плюсов и минусов поровну. При этом 74% опрошенных рассказали, что переход на дистанционную форму обучения отрицательно сказался на качестве образования.

Однако были и те, кто выступил за отказ от традиционной формы учебы. 4% россиян уверены, что детям лучше оставаться дома. Главная причина — возможность в школе заразиться коронавирусом. Кроме того, дома больше дисциплины и контроля. А некоторым такой формат просто больше нравится.