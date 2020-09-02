Шойгу назвал главный минус современных учебников по географии

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу назвал главный минус современных школьных учебников по географии.

По его словам, старые издания были составлены грамотнее, в них делали упор на развитие патриотический чувств, пишет сайт kp.ru.

«Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в настоящий момент создателям такой литературы важнее прибыль нежели содержание книг. Министр уточнил, что Русское географическое общество обратилось в Минпросвещения с предложением предварительно изучать пособия ученным и членам РГО.

Ранее Шойгу заявил, что в российских школах необходимо ввести полноценный обязательный экзамен по географии. По его мнению, этот предмет должны знать все, как таблицу умножения. Он заметил, что современные старшеклассники не умеют пользоваться компасом, потому что у них есть гаджеты.