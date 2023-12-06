06 декабря 2023, 08:58
Школы Тюмени из-за сильного мороза отменили уроки начальных классов в первую смену
Администрация Тюмени: занятия первой смены с 1 по 4 классы отменили из-за мороза
В школах Тюмени из-за сильного мороза отменили занятия младших классов в первую смену. Классы, которые учились во вторую смену, от учебы не освободили, объявила горадминистрация.
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в первом-четвертом классах в очном режиме отменяются», — сообщили власти.
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Занятия второй смены, уточнили в администрации, пройдут, как положено. Их из-за погоды отменять не стали.
Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 и более градусов ниже нормы спрогнозировали в Тюменской области с 6 по 10 декабря, сообщило региональное МЧС. Столбики термометра опустятся до -40 градусов. В помощь водителям на федеральных трассах дежурят девять передвижных пунктов обогрева.
Сильные морозы накроют многие регионы России, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Московской области температура воздуха опустится на 7–14 градусов ниже нормы.
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