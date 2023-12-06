Экология 06 декабря 2023, 06:05 Штормовое предупреждение из-за холода объявили в ряде российских регионов Синоптик Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в ряде регионов РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном и опасном похолодании, которое ожидается в период с 6–7 по 10 декабря в большинстве регионов страны. Об этом сообщили «Известия».

Синоптик отметил, что жители Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областей столкнутся с морозами. В этих регионах температура будет ниже нормы на 7–14 градусов. В Ивановской, Ярославской и Тверской областях падение ожидается на 16–18 градусов.

Реклама

«В большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16–23 градуса, а в этих северных регионах — 25–29 градусов», — пояснил Вильфанд.

Самые морозные дни ожидаются в Архангельской области и Ненецком автономном округе с еще большими минусовыми температурами.

Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредил жителей региона о резком похолодании. В отдельных районах области ожидается понижение температуры до -40 градусов.