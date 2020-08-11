Школы и вузы откроются 1 сентября в очном режиме. Для иностранных студентов придумали нововведение

Российские школы начнут учебный год в нормальном и очном режиме. По крайней мере, на это рассчитывает Минпросвещения РФ. Вузы тоже планируется открыть для студентов с началом осени.

«️Российские вузы, как и школы, откроются 1 сентября, маски будут обязательными, занятия физкультурой будут на свежем воздухе», — цитирует слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова РИА «Новости».

При этом иностранных студентов будут допускать в российские вузы только после двухнедельного карантина.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в интервью «Российской газете», что в школах с 1 сентября занятия начнутся в очном формате, но массовые мероприятия пока будут отменены.

По словам министра, ведомство «в ручном режиме» уже контролирует подготовку школ к новому учебному году.

Ранее стало известно, что в Подмосковье к началу учебного года появится 21 новая школа и 18 детских садов. Первоклассников в этом году будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.