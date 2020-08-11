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    11 августа 2020, 12:42

    Школы и вузы откроются 1 сентября в очном режиме. Для иностранных студентов придумали нововведение

    Эля Данилюк

    Российские школы начнут учебный год в нормальном и очном режиме. По крайней мере, на это рассчитывает Минпросвещения РФ. Вузы тоже планируется открыть для студентов с началом осени.

    «️Российские вузы, как и школы, откроются 1 сентября, маски будут обязательными, занятия физкультурой будут на свежем воздухе», — цитирует слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова РИА «Новости».

    При этом иностранных студентов будут допускать в российские вузы только после двухнедельного карантина.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в интервью «Российской газете», что в школах с 1 сентября занятия начнутся в очном формате, но массовые мероприятия пока будут отменены.

    По словам министра, ведомство «в ручном режиме» уже контролирует подготовку школ к новому учебному году.

    Ранее стало известно, что в Подмосковье к началу учебного года появится 21 новая школа и 18 детских садов. Первоклассников в этом году будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.

    Новости SMI.FM