Образование 20 февраля 2024, 07:48 Школы Челябинска отменили уроки Администрация Челябинска объявила об отмене занятий в школах РИА «Новости»

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Сильные морозы привели к частичной отмене занятий в школах Челябинска. Дома останутся учащиеся начальных классов, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 20 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый класс первой смены», — объявила пресс-служба.

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Младшеклассники оставались дома 19 февраля, а за два дня до этого отменяли занятия для всех учащихся первой смены с первого по девятый классы. Челябинский гидрометеоцентр сообщил, что утром 20 февраля в городе зафиксировали -26 градусов, южный ветер скоростью два-три метра в секунду. Ночью температура воздуха на севере Челябинской области опускалась до -17…-23 градусов, на юге — до -24…-30 градусов.

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