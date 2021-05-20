Школьные занятия, которые можно проводить дистанционно, назвали в ГД

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава заявил, что все школьные занятия, кроме практических, можно проводить в дистанционном формате, сообщил сайт URA.ru.

«Я считаю, что любой предмет можно элементами дистанционного образования реализовывать. Я имею ввиду вообще образование. Например, гуманитарные циклы дисциплин, литературу и в том числе математику и физику», — уточнил парламентарий.

Как он считает, в школах нужно проводить лабораторно-практические занятия. Важно, чтобы дети могли «пощупать руками, потрогать и посмотреть» на проводимые эксперименты.

Ранее представители Рособрнадзора заявили, что перенос сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году в России не планируется. Отмечается, что в 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто планирует поступать в вуз.