Школьные учебники начнут проверять на наличие ЛГБТ-пропаганды | 360°

Образование 03 ноября 2022, 06:02 Школьные учебники начнут проверять на наличие ЛГБТ-пропаганды Минпросвещения предложило учитывать наличие ЛГБТ-пропаганды при экспертизе учебников РИА "Новости"

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Минпросвещения России будет учитывать при экспертной проверке школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды. Такой проект приказа появился на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что в учебниках недопустимо присутствие информации, которая отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Кроме этого, под запретом и такая информация, которая формирует неуважение к родителям и семье в целом.

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Помимо проверки на ЛГБТ-пропаганду, авторы проекта предложили «учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности». Также проверяться будет правильность изображения границ и субъектов Российской Федерации.

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Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении проект закона о борьбе с пропагандой ЛГБТ. Документ предлагает установить до пяти миллионов рублей штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и до 10 миллионов рублей — за пропаганду педофилии.