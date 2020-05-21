ОГЭ отменили для девятиклассников

Девятиклассники в этом году не будут сдавать выпускной экзамен. Об отмене ОГЭ сообщил глава Министерства просвещения.

Изначально планировалось провести ОГЭ только по двум обязательным предметам — русскому и математике. Предметы по выбору решили отменить из-за ситуации с коронавирусом в стране. Однако сейчас решили отказаться и от оставшихся двух экзаменов.

Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Его транслирует телеканал «Россия 24».

Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно — до 15 июня Сергей Кравцов.

Ранее стали известны требования к проведению единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников. Сдавать ЕГЭ в этом году будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Экзамены проведут по всей стране, они начнутся 29 июня. Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, школьников будут рассаживать на большое расстояние друг от друга — зигзагообразно. Кроме того, всем выпускникам перед началом экзамена измерят температуру и обработают руки антисептическим средством. В самом помещении продезинфицируют не только все поверхности, но и воздух.

Из-за пандемии российские школьники перешли на дистанционное обучение. Однако к началу следующего учебного года школы планируют вновь открыть, чтобы ученики могли получать образование в традиционном, очном формате. О том, чтобы перевести детей на постоянное удаленное обучение, речи не идет.