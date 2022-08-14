Школьники из России завоевали четыре медали на международной олимпиаде по информатике

В Индонезии состоялась 34-я Международная олимпиада школьников по информатике International Olympiad in Informatics (IOI 2022). Сборная России завоевала три золотых и одну серебряную медали, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Школьники выполняли задания дистанционно, находясь в кампусе Московского физико-технического института (МФТИ).

Первые места заняли учащиеся школы № 149 из Красноярска, физико-математического лицея № 31 Челябинска и образовательного центра — гимназии № 6 «Горностай» из Новосибирска.

«Российская сборная по информатике показала отличный результат <…> Поздравляю ребят, наших победителей, и хочу пожелать им дальнейших успехов!», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Олимпиаду для школьников International Olympiad in Informatics проводят ежегодно, начиная с 1989 года. В этом году за звание самых умных сражались команды из 90 стран.

В июле российские школьники стали лучшими на математической олимпиаде в Осло. Ребята из России завоевали три золотые и три серебряные медали.