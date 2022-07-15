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    15 июля 2022, 12:30

    Российские школьники стали лучшими на математической олимпиаде в Осло

    Школьники из России завоевали три золотых медали на математической олимпиаде в Осло

    Александр Иванов

    Математическая олимпиада в Осло ознаменовалась победами россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

    Российские школьники стали лучшими на математической олимпиаде в Осло

    «Российские школьники выполняли задания дистанционно, они получили три золотые и три серебряные медали», — рассказали представители ведомства.

    Они отметили, что всего в соревновании участвовали свыше 600 участников из более чем 100 стран. Российских школьников допустили к олимпиаде в качестве частных лиц. Им не разрешили использовать символику страны.

    Золотые медали завоевали выпускники лицеев из Казани и Санкт-Петербурга. Школьница из столицы Татарстана Галия Шарафетдинова также заняла первое место в общем рейтинге олимпиады.

    Кроме того, троим школьникам из России вручили серебряные медали. Второе место завоевали выпускница Президентского физико-математического лицея № 239 Таисия Коротченко, ученик 10 класса того же лицея Роман Кузнецов и выпускник московского лицея «Вторая Школа» Денис Мустафин.