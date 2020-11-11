Школьникам, желающим поступать в вузы, предложили добавить занятий для поступления

Будущим выпускникам российских школ предложили добавить занятий. В Госдуме считают, что они помогут учащимся 11-х классов подготовиться к поступлению в вузы.

Дополнительные занятия можно было бы организовать после того, как ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется и школьники снова станут учиться очно. Об этом в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова заявил депутат Иван Сухарев, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Парламентарий подчеркнул, что на фоне роста выявляемых случаев коронавируса во многих школах дети учатся удаленно. Дистанционно занимаются в том числе и выпускники. Для них учебный год станет решающим для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения.

Сухарев сослался на результаты проведенных опросов, которые говорят об улучшении отношения школьников к очному процессу обучения после введения дистанционки. При этом треть учащихся заявили, что материал более доступно педагоги преподают именно очно. И усваивается он при этом легче.

Из-за коронавируса и введенных ограничений, подчеркнул депутат, будущие выпускники вынуждены довольно долго учиться из дома. Когда они вернутся в школы, необходимо организовать для учеников «дополнительные бесплатные очные занятия». Ввести их Сухарев предложил по тем предметам, которые будут необходимы учащимся 11-х классов для поступления в вузы.