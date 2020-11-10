Новые ограничения в Москве затронут рестораны и студентов

Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Москве. Студентов городских вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение, а ресторанам запретили работать в ночное время. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Столичный градоначальник на своем сайте пояснил, что транспортные карты всех учащихся на время заблокируют. Всем переведенным на дистанционную форму обучения необходимо соблюдать домашний режим и не ездить без нужды по городу.

Запрет на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00) затронет не только рестораны, кафе и бары, но и ночные клубы, караоке, боулинги, дискотеки и другие развлекательные заведения. Ограничение не коснется торговли навынос и курьерской доставки.

В кино и театрах во время показа фильмов и постановок должно быть не более 25% зрителей от общей вместимости зала. Все массовые мероприятия переводят в онлайн-режим. В Москве закроют детские развлекательные центры и детские комнаты в ТРЦ.

Ограничения введут с 13 ноября. Они будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

По состоянию на 10 ноября в российской столице выявили 481 068 случаев COVID-19 (+5902 за минувшие сутки). От болезни умерли 7429 человек.