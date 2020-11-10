Новые ограничения в Москве затронут рестораны и студентов
Столичный градоначальник на своем сайте пояснил, что транспортные карты всех учащихся на время заблокируют. Всем переведенным на дистанционную форму обучения необходимо соблюдать домашний режим и не ездить без нужды по городу.
Запрет на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00) затронет не только рестораны, кафе и бары, но и ночные клубы, караоке, боулинги, дискотеки и другие развлекательные заведения. Ограничение не коснется торговли навынос и курьерской доставки.
В кино и театрах во время показа фильмов и постановок должно быть не более 25% зрителей от общей вместимости зала. Все массовые мероприятия переводят в онлайн-режим. В Москве закроют детские развлекательные центры и детские комнаты в ТРЦ.
Ограничения введут с 13 ноября. Они будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.
По состоянию на 10 ноября в российской столице выявили 481 068 случаев COVID-19 (+5902 за минувшие сутки). От болезни умерли 7429 человек.