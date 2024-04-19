Образование 19 апреля 2024, 10:45 Школьникам из Подмосковья рассказали об итогах проекта «Лица дружбы» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Подмосковные школьники побывали на мероприятии по итогам реализации проекта «Лица дружбы», в котором участвовали учебные учреждения новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие проходило на площадке Государственного университета просвещения. Детям показали презентации с лучшими практиками побратимских отношений школ-участников проекта. В рамках мероприятия также состоялся концерт.

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В проекте «Лица Дружбы» участвовали школы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В рамках инициативы проводились открытые уроки, марафоны и конкурсы, благодаря которым учебные учреждения обменивались опытом и выстраивали мосты.

Ранее Московский государственный институт культуры провел профориентационное мероприятие для школьников из Донбасса. Подростки поучаствовали в мастер-классах и посетили экскурсии в НПО имени Лавочкина и в Центре создания прототипов и макетов изделий МГИК.