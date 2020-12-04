Севастопольский госуниверситет частично перейдет на удаленку

СевГУ совместит удаленку и традиционный формат обучения, при этом руководство сделает упор на учебе в Сети.

«Это не переход на дистанционку, а сохранение смешанного формата обучения со смещением акцентов в область дистанционного обучения», — заявил ректор.

На удаленку перейдут очники. Дистанционное обучение начнется 7 декабря 2020 года и продлится до 6 февраля 2021 года.

Традиционный формат обучения сохранится для дисциплин, курсов и практик, требующих специального оборудования. Изменения не коснутся занятий в военном учебном центре. Занятия физкультурой и спортом тоже не отменяются, пары пройдут на улице.

Кроме того, в обычном режиме работают точки питания, библиотека и спорткомплекс.

По словам Нечаева, эпидемическая ситуация в университете стабильная и находится под контролем. В вузе зафиксировано девять случаев заболевания COVID-19, шесть человек выздоровели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников. Ученики вернутся в школу не раньше 10 января.