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    04 декабря 2020, 13:13

    Севастопольский госуниверситет частично перейдет на удаленку

    Алена Макаренко

    Севастопольский государственный университет частично перейдет на дистанционный формат обучения. Решение озвучил ректор СевГУ Владимир Нечаев. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.
    Севастопольский госуниверситет частично перейдет на удаленку

    СевГУ совместит удаленку и традиционный формат обучения, при этом руководство сделает упор на учебе в Сети.

    «Это не переход на дистанционку, а сохранение смешанного формата обучения со смещением акцентов в область дистанционного обучения», — заявил ректор.

    На удаленку перейдут очники. Дистанционное обучение начнется 7 декабря 2020 года и продлится до 6 февраля 2021 года.

    Традиционный формат обучения сохранится для дисциплин, курсов и практик, требующих специального оборудования. Изменения не коснутся занятий в военном учебном центре. Занятия физкультурой и спортом тоже не отменяются, пары пройдут на улице.

    Кроме того, в обычном режиме работают точки питания, библиотека и спорткомплекс.

    По словам Нечаева, эпидемическая ситуация в университете стабильная и находится под контролем. В вузе зафиксировано девять случаев заболевания COVID-19, шесть человек выздоровели.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников. Ученики вернутся в школу не раньше 10 января.