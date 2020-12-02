Московские старшекласники останутся на дистанционке до Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников. В школу подростки вернутся не раньше 10 января.

В указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ было внесено изменение, согласно которому школьники 6–11 классов будут учиться дома до «окончания второй четверти».

Во вторую волну коронавируса московские школьники ушли на дистанционное обучение 19 октября на фоне сложной эпидемической ситуации. Затем удаленка была продлена до 6 декабря.

В столице действуют и другие ограничения. До 15 января на самоизоляции остаются люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а 30% сотрудников организаций переведены на удаленный вид работы.

В России за последние сутки выявили 25 345 человек с коронавирусом, из них 5191 в Москве. Несмотря на то, что количество заболевших снизилось, в России поставили антирекорд по смертельным случаям — за сутки умерли 589 человек.

Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации со следующей недели. Сделать прививку «Спутником V» можно будет добровольно и бесплатно.