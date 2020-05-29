Сдать экзамены в творческие вузы разрешили очно

Вступительные экзамены в российские вузы творческой направленности могут провести очно. Для этого высшим учебным заведениям придется соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора.

Образовательные организации вправе самостоятельно определить, у каких специальностей вступительные испытания будут очными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Российский Минкульт предлагал ведомству обсудить, как организовать очные экзамены для поступающих в творческие вузы. Предполагалось, что сдавать их будут желающие обучаться хореографическому искусству, режиссуре, живописи и графике, актерскому мастерству, вокалу и по другим специальностям. Обучение в нынешнем году творческим вузам посоветовали завершить досрочно.

Рекомендации для образовательных организаций опубликовал Роспотребнадзор. В условиях пандемии коронавируса специалисты отметили, что помещения учреждений нужно дезинфицировать и проветривать, массовые мероприятия необходимо исключить, измерять температуру студентам и обеспечить между ними соблюдение социальной дистанции.