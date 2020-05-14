Российский Минкульт порекомендовал творческим вузам завершить учебный год досрочно

Согласно приказу Любимовой, подведомственные образовательные организации должны дистанционно провести промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию.

«При этом творческим вузам и ссузам рекомендовано обеспечить возможность досрочного завершения учебного года», — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в документе даны рекомендации организациям общего образования и среднего профессионального образования.

«Им рекомендуется для обучающихся 1-4 классов завершить обучение до 18 мая 2020 года и до 5 июня 2020 года соответственно. Что касается переводных экзаменов, то их необходимо провести для обучающихся 5-8, 10 классов до 25 мая 2020 года», — цитирует пресс-службу «Русская планета».